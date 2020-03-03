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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Barış Seçkin   | 03.03.2020
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

Roma

İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

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