İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Roma
İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.
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