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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 05.03.2020
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi

Roma
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 41 kişi daha artarak 148'e yükseldi.

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