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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 30 bin 739'a yükseldi.

Barış Seçkin   | 11.05.2020
İtalya'da koronavirüsten son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak, 30 bin 739'a yükseldi. 

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Buna göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 836'lık düşüşle 82 bin 488'e geriledi. Bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 219 bin 814 oldu. İyileşenlerin sayısı, bugün 1401'lik artışla 106 bin 587'ye çıktı. 

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 179 daha artarak 30 bin 739'a yükseldi. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1027 olan sayı, 999'a geriledi. 

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 606 bin 652 test yapıldı. 

Ülkede bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya'da ise son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 68 oldu. Sadece bu bölgede ölenlerin sayısı 15 bin 54 ile toplam ölü sayısının yaklaşık yarısına ulaştı. 

Kovid-19'la mücadelede en ön cephede yer alan doktorların kaybı ise 160'a yükseldi. 

Eczacılar Federasyonu Başkanı Marco Cossolo da maske sıkıntısına dikkati çekerek, başkent Roma’da düşük fiyattan satılması gereken cerrahi maskelerden ellerinde kalmadığını, Milano ve Torino gibi diğer büyükşehirlere de maskelerin ulaşmadığını kaydetti.

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