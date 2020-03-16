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Dünya

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 158 oldu

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 16.03.2020
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 158 oldu

Roma

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

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