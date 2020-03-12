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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüse karşı alınan tedbirlere ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.

Barış Seçkin   | 12.03.2020
İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Roma
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi.

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