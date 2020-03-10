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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşım sınırlandırıldı

İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.

Barış Seçkin   | 10.03.2020
İtalya'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşım sınırlandırıldı

Roma

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.

Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı

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