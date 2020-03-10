İtalya'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşım sınırlandırıldı
İtalya Başbakanı Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.
Roma
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.
Conte, yeni kararnameyle ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını açıkladı
- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e yükseldi
- İtalya'da Serie A dahil tüm spor etkinlikleri durduruldu