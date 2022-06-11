İtalya'da kaybolan helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Modena
İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.
Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi.
Helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirildi.
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