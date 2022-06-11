Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,575.70
BTC/USDT
28,748.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
logo
Dünya

İtalya'da kaybolan helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Barış Seçkin   | 11.06.2022
İtalya'da kaybolan helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Fotoğraf: Carlo Bressa/AA

Modena

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi.

Helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de
PKK/KCK'nın 'ateşin çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı
Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Çavuşoğlu: İtalya'da kaybolan helikopterin düştüğü bölge bulundu

Benzer haberler

İtalya'da kaybolan helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İtalya'da kaybolan helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bülent Eczacıbaşı: Ne yazık ki şu anda İtalya'da kaybolan helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok

'Alev savaşçıları' olası orman yangınları için teyakkuzda

Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor

Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor
İtalya'da kaybolan, içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sürüyor

İtalya'da kaybolan, içinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sürüyor
İtalya'da kaybolan helikopterde 4 Türk bulunuyordu

İtalya'da kaybolan helikopterde 4 Türk bulunuyordu