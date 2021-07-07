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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1010 yeni vaka tespit edildi.

Barış Seçkin   | 07.07.2021
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı

Roma

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 177 bin 977 testte 1010 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 19 Haziran’dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı.

Salgının ülkede resmen başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 265 bin 714'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 41 bin 840 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artarak 127 bin 718'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1735 artışla 4 milyon 96 bin 156'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 55 milyon 149 bin 301 oldu. Aşılananların 21 milyon 765 bin 4'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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