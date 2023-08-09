Dolar
27.03
Euro
29.69
Altın
1,927.81
ETH/USDT
1,861.80
BTC/USDT
29,829.00
BIST 100
7,434.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

İtalya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 41 kişi öldü

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dildar Baykan Atalay  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
İtalya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 41 kişi öldü

Ankara

İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.

Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.

Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.

Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da hava yolu trafiğinde "rekor" yoğunluk
Tuzla'da kentsel dönüşüm 10 farklı proje seçeneğiyle başlıyor
"TEKNOFEST Deneyap Kart Robolig Yarışması"na başvuru için son 2 gün
Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın mühendisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın mühendisine 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Benzer haberler

İtalya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 41 kişi öldü

İtalya'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 41 kişi öldü

İngiltere, sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grubu yerleştirmeye başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet