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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya

İtalya ve Avusturya'dan "Bosna Hersek'in AB üyeliğine destek" vurgusu

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri İtalya ve Avusturya, Bosna Hersek'e AB üyeliği sürecinde her zaman destek olacaklarını vurguladı.

Lejla Biogradlija, İsmail Özdemir  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
İtalya ve Avusturya'dan "Bosna Hersek'in AB üyeliğine destek" vurgusu

Saraybosna

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Tajani, İtalya'nın Bosna Hersek ile işbirliğini güçlendirmek istediğini belirterek, "Böylece Bosna Hersek'in AB üyelik yolu da güçlenmiş olacak. Bu, hem bizim hem de sizin için önemli bir amaç. AB'nin istediği standartlara ulaşabilmesi için Bosna Hersek ile en iyi tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ortak iş forumu düzenlenmesi teklifinde bulunduğunu aktaran Tajani, "Düzensiz göçle mücadele noktasında da işbirliğini kuvvetlendirmeye hazırız. İtalya, Bosna Hersek'in sınır korumasını organize etmesi yönünde yardımcı oluyor." dedi.

"Yardım edeceğiz"

Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg, geçen yıl Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verildiğini anımsatarak, "Bu, bizim için stratejik bir görev. Burasını arka bahçe olarak görmüyoruz. Avusturya, en büyük destekçilerinizden birisi ve öyle de kalacak. Bosna Hersek'ten beyin göçünün en fazla yaşandığı ülkelerden biriyiz ve bundan mutluluk duymuyoruz." diye konuştu.

AB üyeliği yolunda Bosna Hersek'in kaybedecek zamanının olmadığına işaret eden Schallenberg, "AB tarafından uygulanması beklenen 14 anahtar önceliğin hayata geçirilmesi için buradayız, yardım edeceğiz." ifadesini kullandı.

"AB'nin politikasını izlemeyi taahhüt ettik"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de İtalyan ve Avusturyalı bakanların bugün yaptıkları ziyaretin AB yolunda ilerleyen ülkesi adına önemli olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Avrupa'nın Balkanlar'a daha fazla önem vermeye başladığını vurgulayan Konakovic, "Avrupa yolunda yükümlülüklerimizi resmi olarak yerine getirmeye başlamayı umuyoruz. Görüşmede AB'nin politikasını izlemeyi taahhüt ettik." dedi.

Konakovic, ülkesindeki siyasetçilere de çağrıda bulunarak, Avrupa ile ilişkileri konusunda "kışkırtıcı" söylemlerden uzak durulması ve özverili şekilde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Tajani ve Schallenberg, Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince de kabul edilecek.

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