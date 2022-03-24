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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalya, vatandaşlarına 'Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri' uyarısında bulundu

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.

Barış Seçkin   | 24.03.2022
İtalya, vatandaşlarına 'Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri' uyarısında bulundu

Roma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya İtalyan vatandaşlarının katıldığına dair basında yer alan haberlere atıfta bulunularak, bu tür davranışların mevcut yasalara göre suç sayıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada "vatandaşların kendi güvenlikleri için Ukrayna'ya seyahat etmelerinin kesinlikle tavsiye edilmediği" kaydedildi.

İtalyan basınında, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaşta iki tarafta da savaşan İtalyanlar olduğuna dair haberler çıkmıştı.

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