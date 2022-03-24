İtalya, vatandaşlarına 'Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri' uyarısında bulundu
İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.
Roma
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya İtalyan vatandaşlarının katıldığına dair basında yer alan haberlere atıfta bulunularak, bu tür davranışların mevcut yasalara göre suç sayıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada "vatandaşların kendi güvenlikleri için Ukrayna'ya seyahat etmelerinin kesinlikle tavsiye edilmediği" kaydedildi.
İtalyan basınında, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaşta iki tarafta da savaşan İtalyanlar olduğuna dair haberler çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.