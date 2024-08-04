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Dünya

İtalya, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle Lübnan'da bulunan İtalyan vatandaşlarının ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
İtalya, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu

Ankara

Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizini gerekçe göstererek, Lübnan'da geçici olarak ikamet eden İtalya vatandaşlarına, ülkenin güneyine seyahat etmeme ve mümkün olan en kısa sürede İtalya'ya dönme çağrısında bulundu.

Bakan Tajani ayrıca, "İtalyan turistlere de Lübnan'a seyahat etmemeyi tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail'in 27 Temmuz'da Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen saldırıdan Hizbullah Hareketi'ni sorumlu tutması üzerine gerginlik daha da arttı.

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