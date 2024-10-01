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Dünya

İtalya, Orta Doğu'da gerilimi azaltmanın acil ve gerekli olduğu görüşünde

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Orta Doğu'da bölgesel düzeyde gerilimi düşürmenin acil ve gerekli olduğunu belirtti.

Barış Seçkin  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İtalya, Orta Doğu'da gerilimi azaltmanın acil ve gerekli olduğu görüşünde

Roma

İsrail saldırısı altındaki Lübnan'daki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yapan Meloni, savunma ve dışişleri bakanlarıyla sürekli temas halinde olduğunu ve Lübnan'daki "dramatik durumu" yakından takip ettiğini bildirdi.

Meloni açıklamasında, "Sivillerin korunması, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İtalyan birliğinin güvenliğinin garanti altına alınması, öncelik olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Meloni, "İtalya, İsrail ile Lübnan arasındaki sınırı istikrara kavuşturmak ve yerinden edilmiş insanların evlerine dönüşü için müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edecek. Bölgesel düzeyde gerilimi azaltma acil ve gereklidir ve İtalya, G7 Başkanı olarak da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı, Başbakan Meloni'yi ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yi gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini ve buna devam edeceğini anlatarak, "Lübnan'daki İtalyan askeri korunaklı mevzilere ulaştı ve tedbir amaçlı şu anda sığınaklarda bulunuyorlar. UNIFIL, saldırıların doğrudan hedefi değil ancak çatışmaların düzeyi ve yoğunluğunun artmasının, durumu daha da zorlaştırdığı göz ardı edilmemeli." ifadelerini kullandı.

İtalyanlara, Lübnan'ı terk edin çağrısı yinelendi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de TG2 kanalına yaptığı açıklamada, "Durum son derece karmaşık, çatışmalar sürüyor. En yüksek güvenlik garantisi için İtalyan vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılması iyi olur." dedi.

Tajani ayrıca X platformundan yaptığı paylaşımda, dün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olağanüstü video konferans toplantısına katıldığını belirterek, burada yerinden edilmiş Lübnan halkının acılarını hafifletmek için 17 milyon avroluk bir insani yardım paketini duyurduğunu kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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