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Dünya

İtalya, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Rus Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümüne ilişkin Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'un bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Barış Seçkin  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
İtalya, Navalnıy'ın ölümü nedeniyle Rus Büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdı

Roma

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı doğrultusunda Rusya'nın Roma Büyükelçisi, Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki trajik ölümü dolayısıyla bakanlığa çağrıldı. Büyükelçi Aleksey Paramonov'a, siyasi faaliyetleri ve yolsuzlukla mücadelesi nedeniyle çok ağır koşullar altında hapis cezasını çeken Navalnıy'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili İtalya'nın tüm koşulların açıklığa kavuşturulması beklentisi iletildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Özgürlük ve demokrasi gibi vazgeçilmez değerleri savunan İtalya, diğer Avrupalı ortaklarıyla aynı doğrultuda Rusya'yı, siyasi muhaliflere yönelik kabul edilemez zulmüne son vermeye, medeni ve siyasi haklarda herhangi bir sınırlama olmaksızın ifade özgürlüğü hakkını garanti altına almaya davet etmeyi sürdürecek." görüşü yer aldı.

Başbakan Yardımcısı Salvini'nin, Navalnaya'yı eleştirmesi tepki çekti

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı, Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelerin yaptığı gibi ülkedeki Rus büyükelçisini dışişleri bakanlığa çağırdığı sırada, hükümetin küçük ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini’nin, Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın sözlerini eleştirmesi tepkilere yol açtı.

Bir dönem Rusya ile yakın ilişkileri bulunan ve bu yüzden partisinin adı, zaman zaman Rus fonları aldığına dair ilgili soruşturmalarda geçen Salvini'nin, "Navalnıy'ın karısını anlıyorum ama bazı şeylerin açıklığa kavuşması lazım. Bunu yapacak olanlar doktorlar, yargıçlar, bizler değiliz." demesi, muhalefet ve sol tandanslı basında tepkiyle karşılandı.

Muhalefetteki Eylem Partisi (Az) lideri Carlo Calenda, Salvini'yi sert şekilde eleştirerek hakkında gensoru verilmesini istedi.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, bugünkü baskısında "Salvini: Moskova'nın avukatı" manşetiyle çıktı ve Salvini'nin 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in fotoğrafının basılı olduğu tişörtle Moskova Kızıl Meydan'da çekilmiş fotoğrafını bastı. Salvini'nin bu açıklaması, hükümet içinde de "görüş ayrılığı" olduğu şeklinde yorumlandı.

Navalnıy'ın 16 Şubat'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından, Roma'da 19 Şubat'ta düzenlenen anma etkinliğinde de bazı katılımcılar, Salvini'nin partisi Lig'in temsilcilerine partinin önceki dönemde Rusya ile yakınlığı sebebiyle sert tepki göstermişti.

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