Dolar
26.76
Euro
29.84
Altın
1,969.74
ETH/USDT
1,883.50
BTC/USDT
29,695.00
BIST 100
6,682.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türkiye, önemli sinyaller verdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını hatırlatarak, "Türkiye önemli sinyaller verdi." dedi.

Barış Seçkin  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türkiye, önemli sinyaller verdi

Roma

Tajani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından İtalyan basınına konuştu.

Toplantı gündeminde yer alan Türkiye-AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Tajani, Türkiye üzerine düşünmek gerektiğini belirterek, "Türkiye önemli sinyaller verdi. Burada İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını düşünüyorum. NATO müttefikimiz olan bu ülkedeki yeni gelişmelerin neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Biz İtalyanların da o ülkede ekonomik olmak üzere pek çok çıkarımız var. İnşa etmek için olumlu bir ruhla birbirimizle tartışmamız, yüzleşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca 23 Temmuz'da Roma'da ev sahipliğini yapacakları "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"nın Afrika'nın kalkınması ve insan kaçakçılarına karşı mücadeleyi ele almak açısından önemli bir etkinlik olacağını dile getirerek, "Konferansın amacı, Afrika kıtasının sorunlarını çözmeye yönelik eylemleri başlatmak ve ciddi yanıtlar vermektir." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin telefon diplomasisi gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Tunç: Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir
Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi ziyaret edecek
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin telefon diplomasisi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ilişkin telefon diplomasisi gerçekleştirdi

Adalet Bakanı Tunç: Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer 8 şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmiştir

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi ziyaret edecek

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türkiye, önemli sinyaller verdi

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türkiye, önemli sinyaller verdi
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı

FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
AB, Ukrayna'ya 4 yıl için 20 milyar avroluk askeri destek planlıyor

AB, Ukrayna'ya 4 yıl için 20 milyar avroluk askeri destek planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet