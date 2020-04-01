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Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapıyor
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Dünya

İtalya Dışişleri Bakanı Maio: Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz

TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, “Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Yusuf Kaya   | 01.04.2020
İtalya Dışişleri Bakanı Maio: Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'nin tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı

Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, virüsten en çok etkilenen ülkelerden İtalya’ya gönderdiği sağlık malzemeleri bu ülkeye ulaştı. Tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak, Başkent Roma yakınlarındaki Pratica di Mare hava üssüne iniş yaptı. ( Barış Seçkin - Anadolu Ajansı )

TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, “Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz.” dedi.

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İtalya Dışişleri Bakanı Maio: Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz