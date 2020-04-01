İtalya Dışişleri Bakanı Maio: Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz
TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, “Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz.” dedi.
Roma
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TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, “Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz.” dedi.
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