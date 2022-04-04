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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Rus gazına yönelik yaptırımları veto etmeyeceğiz

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rus gazına yönelik yaptırımların olması halinde İtalya'nın bunu veto etmeyeceğini bildirdi.

Barış Seçkin   | 04.04.2022
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Rus gazına yönelik yaptırımları veto etmeyeceğiz

Roma

İtalya, Slovenya ve Hırvatistan’ın oluşturduğu üçlü Kuzey Adriyatik ülkeleri buluşması için Zagrep'te bulunan Di Maio, burada Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman ve Sloven mevkidaşı Anze Logar ile bir araya geldi.

Üçlü görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Di Maio, Buça'daki trajik olayın savaşın bitmediğini, aksine savaşın yoğunluğunun ve vahşetinin artmaya devam ettiğini vurguladı.

Di Maio, "Buça'daki vahşete ilişkin görüntüler bizi dehşete düşürdü. Dünya çapında bir utanç. Savunmasız sivillere karşı işlenen bu suçların faillerinin ortaya çıkarılması için İtalya, Uluslararası Ceza Mahkemesine Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla gerekli tüm desteği verecek. Sorumlular yaşananların hesabını vermek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Di Maio, Rusya'dan doğal gaz ya da petrol ithalatına yönelik kısıtlama getirilmesi halinde İtalya'nın geri durmayacağını belirterek, "İtalya, Rus gazına yönelik yaptırımları veto etmeyecek." dedi.

İtalya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kesin olarak kınadığını yineleyen Di Maio, savaşın bir an önce durması gerektiğini söyledi.



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