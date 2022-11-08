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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çaba çağrısında bulundu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iklim değişikliğiyle mücadelenin ortak çaba gerektirdiğini ve ülkesinin iklim konusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Barış Seçkin   | 08.11.2022
İtalya Başbakanı Meloni, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çaba çağrısında bulundu Fotoğraf: Mohamed Abdel Hamid/AA

Roma

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılan Meloni, burada bir konuşma yaptı.

İtalya'da seçimleri kazanıp sağ koalisyon hükümetini kurduktan sonra ilk uluslararası toplantısına katılan Meloni, "İtalya, COP Paris hedeflerine uygun biçimde karbondan arındırma taahhüdüne güçlü şekilde bağlı ve İtalya bu konuda üzerine düşeni yapacak." dedi.

Avrupa'da sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar en az yüzde 55 oranında azaltma hedefinde olduklarını anımsatan Başbakan Meloni, İtalya olarak yenilenebilir enerji kapasitelerini güçlendirdiklerini belirtti.

Meloni, enerji güvenliği, yenilenebilir kaynaklar üzerine işbirliğini güçlendirdikleri bazı Afrika ülkeleriyle enerji çeşitlendirme stratejilerini de geliştirmek istediklerini söyledi.

"İklim değişikliğiyle mücadele ortak çaba gerektiriyor" diyen Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliğine karşı mücadelede belirleyici bir andan geçmekteyiz. Son aylarda bunun dramatik etkilerini Avrupa, Pakistan, Afrika Boynuzu ve gezegenin başka bölgelerinde gördük. Hepimiz, ortak evimiz olan gezegenimizi korumak için daha derin ve daha hızlı çaba göstermeye çağrılıyoruz. İnsanları merkezde tutmamız ve çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği bir araya getirmemiz gerekiyor."

Meloni, konferans çerçevesinde ev sahibi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmeler yaptı.

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