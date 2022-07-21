İtalya Başbakanı Mario Draghi, istifa kararı aldığını açıkladı

Roma
İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.
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