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Dünya

İtalya Başbakanı Mario Draghi, istifa kararı aldığını açıkladı

Barış Seçkin   | 21.07.2022
İtalya Başbakanı Mario Draghi, istifa kararı aldığını açıkladı

Roma

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

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