İtalya Başbakanı Conte: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz

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Dünya, Koronavirüs

İtalya Başbakanı Conte'den Kovid-19 açıklaması: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19 salgını nedeniyle sinsi bir düşmanla savaştıklarını belirtti.

Barış Seçkin   | 25.03.2020
İtalya Başbakanı Conte'den Kovid-19 açıklaması: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle daha önce görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduklarını ve görünmez, sinsi bir düşmanla savaştıklarını belirtti.

Ülkede 21 Şubat’ta başlayan Kovid-19 salgını dolayısıyla parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna hitap eden Conte, krizde gelinen nokta ve hükümetin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başbakan Conte, koronavirüs krizini tanımlarken, "Evlerimize giren, bizi kişiler arasındaki ilişkileri yeniden tanımlamaya zorlayan, dost ellerden şüphe duymamıza yol açan görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Conte, yaşadıkları krizin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Koronavirüsün yayılması benzeri görülmemiş bir krizi tetikledi. Tüm üretim sistemimizde olumsuz etkisi var. Acıların sürekli biçimde yeniden yaşandığı korkunç günler bunlar. Vatandaşlarımızın tabutlarının sıralandığı görüntüleri göreceğimizi düşünemezdik. Yakınlarını kaybeden ailelere dayanışmamı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Hükümetin hem işçileri hem işletmeleri koruyacak önlemleri aldığını ifade eden Conte, geçen hafta çıkardıkları 25 milyar avroluk destek paketinin 350 milyar avroluk piyasayı hareketlendirme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Conte, şu anda yeni düzenleyici müdahale öngören bir paket üstünde çalıştıklarına da işaret ederek, "İlk kararnameyle tahsis edilen 25 milyardan az olmayacak ek ödeneklerle müdahale edeceğiz." dedi.

Böylesine ciddi bir krize karşı Avrupa’nın cevap vermesi gerektiğini dile getirerek, AB’ye seslenen İtalya Başbakanı, "AB hemen harekete geçmeli, geç kalan cevapların bir faydası olmayacaktır." yorumunu yaptı.

Conte, İtalya olarak Avro Bölgesi’nde ortak borçlanma enstrümanının oluşturulması için çalıştıklarını da dile getirdi.

Kovid-19 salgınına karşı ön cephede yer alan bir hastanede çalışan bir hemşireden aldığı mektubu okuyan Conte, sağlık çalışanlarına teşekkür ederken milletvekilleri de desteklerini göstermek için hem yakınlarını kaybedenleri hem de doktorları uzun süre alkışladı.

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