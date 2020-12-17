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Dünya, Libya

İtalya Başbakanı Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Bingazi'ye sürpriz ziyaret

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, 100 günü aşkındır tutulan İtalyan balıkçıları kurtarmak için Libya'nın Bingazi kentine gittiği belirtildi.

Barış Seçkin   | 17.12.2020
İtalya Başbakanı Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Bingazi'ye sürpriz ziyaret

Roma

İtalyan basınının "son dakika gelişmesi" olarak duyurduğu habere göre, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, sabahki programlarını akşam saatlerine erteleyerek birlikte Bingazi'ye gitti.

Conte ve Di Maio'nun, Bingazi'ye eylül başında Libya’nın doğusunda darbeci lider Halife Hafter’in komutasındaki gayrimeşru güçlerin 108 gündür alıkoyduğu 8'i İtalyan, 6'sı Tunuslu, 2'si Endonezyalı ve 2'si Senegalli 18 balıkçıyı kurtarmak üzere gitmesinin ardından, balıkçılar özgürlüklerine kavuştu.

Alıkonulan iki tekneden biri olan "Medinea"nın sahibi Marco Marrone, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Kurtarıldıklarına dair resmi açıklamayı bekliyoruz ama bugün doğru gün gibi görünüyor." dedi.

İtalyan balıkçıların kayıtlı oldukları Mazara del Vallo kenti Belediye Başkanı Salvatore Quinci de "Hepimiz onları bekliyoruz. Zamanı gelmişti. Gerçekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İtalyan balıkçılar 3 ayı aşkın süredir tutsak

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı "Antartide" ve "Medinea" isimli iki İtalyan balıkçı teknesine, eylül başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu.

Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde ise sürecin uzaması sebebiyle protestolar düzenliyordu.

İtalya'da muhalefet partileri de hükümeti, balıkçıların serbest bırakılmasını sağlayamadığı için son günlerde sert şekilde eleştiriyordu.

İtalyan basınında daha önce Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya’da tutuklu 4 Libyalının serbest kalmasını istemiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

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