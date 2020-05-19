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Dünya, Koronavirüs

İtalya Başbakanı Conte: Bu kadar büyük bir küresel krize hazırlıklı değildik

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19 salgını gibi bütün dünyayı etkileyen bir krize hazırlıklı olmadıklarını söyledi.

Barış Seçkin   | 19.05.2020
İtalya Başbakanı Conte: Bu kadar büyük bir küresel krize hazırlıklı değildik

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi bütün dünyayı etkileyen bir krize hazırlıklı olmadıklarını söyledi.

Başbakan Conte, 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nin video konferans yöntemiyle yapılan kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin, Avrupa’da salgının ilk ciddi şekilde etkilendiği yer olduğunu hatırlattı.

Mart başında uygulamaya koydukları sıkı tedbirler sayesinde 2 ay sonra bugün gelen verilerin cesaret verici olduğunu ifade eden Conte, "Kabul edelim ki bu kadar büyük bir küresel krize tamamen hazırlıklı değildik. Sonrasında bunu telafi etmek için büyük beceri gösterdik ancak yine burada derslerimizi almamız gerekiyor ve kesinlikle alacak dersimiz var." dedi.

Conte, "Erken uyarı mekanizmalarını, bilgi alışverişini, uluslararası toplumun salgın hazırlıklarında en iyiyi belirlemek için güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Virüsün, hayatlarını bundan birkaç ay öncesine kadar tahmin edemeyecekleri boyutta değiştirdiğine dikkati çeken İtalya Başbakanı, Dünya Sağlık Örgütünün rolünün güçlendirilmesi ve daha savunmasız ülkeler için desteğin arttırılması gerektiğinin de altını çizdi.

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