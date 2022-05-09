Dolar
15.10
Euro
15.93
Altın
1,853.27
ETH/USDT
2,297.20
BTC/USDT
31,045.00
BIST 100
2,465.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsviçre'de Türk etkinliğine katılanlara saldıran 5 PKK yanlısı gözaltına alındı

Basel Polis Teşkilatı, daha fazla şüphelinin tespit edilebilmesi için halka, "saldırıya ilişkin görüntüleri yetkili makamlarla paylaşma" çağrısı yaptı.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.05.2022
İsviçre'de Türk etkinliğine katılanlara saldıran 5 PKK yanlısı gözaltına alındı

Cenevre

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nde katılımcılara saldıran terör örgütü PKK yandaşlarından 5'i gözaltına alındı.

Basel Kanton Polis Teşkilatının internet sitesindeki açıklamada, dün yerel saatle 18.00'de şehir meydanında gerçekleştirilen saldırıya polisin müdahale ettiği ve Türklere saldıran 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Saldırganların öğlen saatlerinde festival alanına gelip katılımcılara sözlü saldırıda bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan saldırganların 24 ve 30 yaş arasında oldukları, haklarında adli kovuşturma açıldığı kaydedildi.

Polisten "olaya ilişkin görüntü paylaşma" çağrısı

Açıklamada, daha fazla şüphelinin yakalanması için saldırı anına tanıklık eden ve elinde görüntü olanların Basel Savcılığı Cezai Soruşturma Birimi'nin telefon hattı veya en yakın polis merkeziyle irtibat kurması çağrısı yapıldı.

İlgili görüntü ve fotoğrafların internetten "upload.stawa-bs.ch/2kZ5" adresine de yüklenebileceği bildirildi.

Olay

Her sene yapılan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali, yaklaşık 1000'in üzerinde Türk'ün katılımıyla 8 Mayıs'ta Basel Meydanı'nda düzenlenmişti.

Festivalin ardından PKK destekçisi olduğu öğrenilen bir grup, katılımcılara saldırmış, olayda en az 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınamış, eylemin faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, yabancı turiste yönelik Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

İsviçre'de Türk etkinliğine katılanlara saldıran 5 PKK yanlısı gözaltına alındı

İsviçre'de Türk etkinliğine katılanlara saldıran 5 PKK yanlısı gözaltına alındı

'PKK'nın İsviçre'de çocuk şenliğine saldırması kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne sermiştir'

Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı

İsviçre'de PKK yandaşlarının 23 Nisan Festivali'ne saldırısında en az 6 kişi yaralandı

İsviçre'de PKK yandaşlarının 23 Nisan Festivali'ne saldırısında en az 6 kişi yaralandı
Türkiye, Basel'de '23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı

Türkiye, Basel'de '23 Nisan Festivali'ni hedef alan saldırıyı kınadı
AB: Rusya'ya barbarca saldırıları nedeniyle hesap sorulacak

AB: Rusya'ya barbarca saldırıları nedeniyle hesap sorulacak