İsviçre'de ölümcül bar yangınıyla ilgili Crans-Montana Belediye Başkanı ilk kez hakim karşısına çıktı Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud'un avukatı, yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda yaşanan yangınla ilgili denetim konusunda belediyenin sorumluluğunu yerine getirdiğini savundu

İsviçre'de Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamasında çıkan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud ilk kez hakim karşısına çıktı.

İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI'nın haberine göre, Crans-Montana'daki Le Constellation isimli barda yılbaşında çıkan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Belediye Başkanı Feraud, Crans-Montana trajedisiyle ilgili ceza soruşturmasından sorumlu hakimler tarafından Sion'da yaklaşık 11 saat boyunca sorgulandı.

Feraud, sorgusunun ardından herhangi bir açıklama yapmadan buradan ayrılırken, avukatı Christian Delaloye gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Delaloye, yangın denetimiyle ilgili belediyenin sorumluluklarını yerine getirdiğini ve Le Constellation barındaki güvenlik kontrollerinin yetersizliğinden Belediye Meclisinin sorumlu olmadığını savundu.

Davadaki belgelerin de belediyenin bir kusurunun olmadığına işaret ettiğini söyleyen Delaloye, güvenlik yetkililerinin kontrol için ek personel talep ettiği her zaman gerekli kadronun tesis edildiğini hatırlattı.

"Le Constellation" isimli barın sahipleri Jacques Moretti ve eşi Jessica Moretti'ye yönelik soruşturma da devam ediyor.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana'da yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.​​​​​​​