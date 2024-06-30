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Dünya

İsviçre'de heyelan ve sel nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre'nin güneyindeki Valais ve Ticino kantonlarında yaşanan sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
İsviçre'de heyelan ve sel nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi

Valais

Valais ve Ticino'da hafta sonu boyunca yaşanan şiddetli yağış ve karların erimesi heyelan ve sellere neden oldu.

Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelan ile ilgili yazılı açıklama yapan kanton polisi, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Açıklamada, vadideki bir köprünün su altında kaldığı, buradaki bir kamp alanında bulunan kişilerin helikopterle tahliye edildiği ifade edildi.

Bölgede yerel bir futbol turnuvası için bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceği aktarıldı.

Valais kantonu da şiddetli fırtınalardan etkilenirken, polis, Saas-Grund bölgesinde daha önce kayıp olduğu bildirilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Her iki kantonda da yaşanan aşırı doğa olayı nedeniyle binalar ve araçların zarar gördüğü kaydedildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, yaşananlara ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şiddetli fırtınanın İsviçre'nin birçok bölgesinde büyük hasara neden olduğunu ve Ticino'da insanların kaybolduğunu bildirdi.

Amherd, "Durum gerginliğini koruyor. Lütfen kendinize dikkat edin ve yetkililerin talimatlarına uyun." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin neden olduğu şiddetli yağışlar ve karların erimesi, İsviçre Alplerinin bazı kısımlarında olağanüstü sellere ve ölümcül heyelanlara neden oluyor.

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