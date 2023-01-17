İsviçre Konfederasyonu Başkanı Berset, Ukrayna ile gösterilen dayanışmanın önemine işaret etti
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, demokratik ülkelerin Ukrayna ile gösterdiği büyük dayanışmanın, ülkedeki halk ve savaş nedeniyle başka ülkelere göç eden Ukraynalılarla dayanışma anlamında da çok önemli olduğunu söyledi.
Davos
Berset, Davos kasabasında bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) açılışı kapsamında gerçekleştirilen programda konuştu.
Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında dünyanın büyük krizleri tecrübe ettiğini belirten Berset, Rusya'nın Ukrayna gibi barışçıl bir ülkeye "vahşi" şekilde saldırdığını dile getirdi.
Berset, Rusya'nın uluslararası hukuk ve çok taraflılığa da saldırı düzenlendiğini dile getirerek "(Rusya-Ukrayna) Savaş, büyük acılara neden oluyor ve demokrasinin küresel gelişmeleri üzerinde de önemli bir rol oynuyor. Bu yüzden demokratik ülkelerin Ukrayna ile gösterdiği büyük dayanışma, ülkedeki halkla ve savaş nedeniyle başka ülkelere göç eden Ukraynalılarla dayanışma anlamında da çok önemlidir." ifadesini kullandı.
Ülkesinin 2023-2024 döneminde BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olduğunu hatırlatan Berset, İsviçre'nin uluslararası hukuk ve çok taraflılığı yeniden güçlendirmek için mücadele edeceğinin altını çizdi.
Berset, iklim değişikliği, salgın ve göç gibi problemlerle uğraşan dünyanın güçlü ve çok taraflı platformlara ihtiyacı olduğunu işaret ederek "Bu anlamda WEF, küresel diyalog için önemli bir platform." dedi.
İlk kez 2012'de WEF'e katıldığını anımsatan Berset, o dönemde WEF'in yeni modelleri şekillendiren büyük dönüşüm olduğunu, geleceğe umutla bakma, ortak vizyon ve değerlerin gücüne güvenme çağrısı yapıldığını belirtti.
Berset, o döneme de WEF Başkanı Klaus Schwab'ın "dünya için bir numaralı sorunun artan eşitsizlik" uyarısında bulunduğunu, o zamandan bu yana dünya genelindeki eşitsizliğin artarak devam ettiğini söyledi.
Kovid-19 ve Ukrayna'daki savaşın, dünyada yaşanan kırılganlıkların tek taraflı olmadığını gösterdiğini söyleyen Berset, bu ülkelerin yaşadığı sorunların sadece kendi içerisinde kalmadığını, bunların komşu ülkelere de yayıldığını ifade etti.
Berset, "Kırılgan devletleri desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız, aksi takdirde başarısız devletler oluruz." dedi.
"Daha barışçıl, dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme yeteneğine sahibiz"
WEF Başkanı Schwab da buradaki konuşmasında, bu yıl WEF'in "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla düzenlendiğini belirterek, 2023'ün başında olunmasına rağmen dünyanın eşi görülmemiş ve çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Küresel ekonominin bir dönüşümden geçtiğini kaydeden Schwab, bu konuda enerji krizi ve Kovid-19 gibi faktörlerin etkisi olduğunu ifade etti.
Schwab, tedarik zincirlerinin yeninden şekillendirilmesinin de ekonomik dönüşümde etkili olduğunu vurguladı.
"İşbirliği içerisinde daha barışçıl, dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme yeteneğine sahibiz." diyen Schwab, bunu gerçekleştirmek için teorik olarak bölünmenin üzerinden gelinmesi gerektiğini bildirdi.
Schwab, "Davos, zorluklara rağmen problem çözme ruhuna ve pratik yapma anlamına geliyor." dedi.
Karşılıklı saygı ve işbirliğinin önemini işaret eden Schwab, kollektif sorumluluk, inovasyon, iyi niyet ve pratik zeka ile sorunların üstesinden gelebileceklerini ifade etti.
Schwab, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen WEF'e ev sahipliği yapan İsviçre hükûmetine ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti.
İkinci gününde özel konuşmalar ve oturumlarla devam eden WEF 20 Ocak'ta sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.