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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsviçre, haziranda Ukrayna Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak

İsviçre, haziranda Ukrayna Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
İsviçre, haziranda Ukrayna Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Bern

İsviçre federal hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak amacıyla üst düzey katılımlı Ukrayna Barış Konferansı'nın düzenleneceği bilgisi verildi.

"Konferansın barış sürecini başlatabilmesi için gerekli koşullar artık mevcut." ifadesinin yer aldığı açıklamada, Ukrayna'da barışın tesisi için ülkeler arasında ortak anlayışın geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Konferansın haziranda Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Konferansa ilişkin ilk açıklama 15 Ocak'ta yapılmıştı

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre'nin başkenti Bern'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Ocak'ta İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd ile görüşmüştü.

Burada düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, barış konferansı için İsviçre ile planlamalara 16 Ocak'tan itibaren başlayacakları bilgisini vermişti.

Zelenskiy, konferansa, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu kaydetmişti.

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