İsviçre hava yolu şirketi, Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları askıya aldı
İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Orta Doğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu.
Geneve
Havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zürih-Tel Aviv arasında uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle askıya alındı.
Öte yandan, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.
Bu aksamalardan etkilenen yolcular, daha sonraki bir tarihe rezervasyon yaptırabilecek veya geri ödeme talep edebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.