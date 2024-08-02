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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasındaki güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya

İsviçre hava yolu şirketi, Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları askıya aldı

İsviçre Uluslararası Hava Yolları (Swiss), Orta Doğu yaşanan son gelişmeler nedeniyle Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları karşılıklı durdurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
İsviçre hava yolu şirketi, Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşları askıya aldı

Geneve

Havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zürih-Tel Aviv arasında uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle askıya alındı.

Öte yandan, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Bu aksamalardan etkilenen yolcular, daha sonraki bir tarihe rezervasyon yaptırabilecek veya geri ödeme talep edebilecek.

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