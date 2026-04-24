İsviçre, güvenlik gerekçesiyle kapattığı Tahran Büyükelçiliğini yeniden açmak için hazırlık yapıyor

Muhammet İkbal Arslan
24 Nisan 2026•Güncelleme: 24 Nisan 2026
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Güvenlik durumu nedeniyle 11 Mart'ta geçici olarak kapatılan büyükelçilikten bir ekibin 20 Nisan itibarıyla Tahran'a geri döndüğü belirtilen paylaşımda, "4 personel, Azerbaycan üzerinden kara yoluyla seyahat etti ve şimdi operasyonların kademeli olarak yeniden başlatılması için hazırlık yapıyor." ifadeleri kullanıldı.
İsviçre, 11 Mart'ta İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı almıştı.