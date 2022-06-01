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Dünya

İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna "diplomatik çözüm" vurgusu

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi konusunda ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştığını söyledi.

Mehmet Alaca   | 01.06.2022
İsveç'ten Türkiye'nin NATO vetosuna "diplomatik çözüm" vurgusu

Ankara

Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye (DW) konuşan, İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkesinin NATO üyelik sürecinin tarafsız ve barışçı statüden vazgeçme anlamına gelmediğini belirterek, "Barışı ve barışçıl çözümleri üretmeye çalıştığımız değerlerimiz Avrupa'daki diğer ülkelerle aynı değerler." dedi.

Hultqvist, Ukrayna'daki savaşın İsveçlilerin NATO'ya katılma konusundaki düşüncelerini ve Avrupa'daki durumu "temelden" değiştirdiğini vurgulayarak, "Ancak saf değiliz, etrafımızdaki gelişmeleri görüyoruz ve bu durumdan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer silah depolama ihtimalinin gündemde olmadığını vurgulayan Hultqvist, NATO'ya katılmaları halinde Rusya'ya karşı caydırıcılık maksadıyla tatbikatlara katılacaklarını dile getirdi.

Hultqvist, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesiyle ilgili olarak ülkesinin ve NATO üyelerinin sorunu diplomatik yoldan çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

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