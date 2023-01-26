Dolar
18.81
Euro
20.51
Altın
1,936.71
ETH/USDT
1,607.70
BTC/USDT
22,985.00
BIST 100
5,285.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'teki Müslüman ve Yahudilerden ortak açıklama: Kitapları yakanlar sonunda insanları da yakar

İsveç'te Müslüman ve Yahudi topluluklarının birlikte çalıştığı Amanah Vakfı ve İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi ortak açıklama yaparak "Yahudi ve Müslümanlar gibi azınlıklara yönelik saldırılar son yıllarda artmış ve normalleşmiştir" uyarısında bulundu

Dilara Karataş   | 26.01.2023
İsveç'teki Müslüman ve Yahudilerden ortak açıklama: Kitapları yakanlar sonunda insanları da yakar

Ankara

Amanah Vakfı ve İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından, "Demokrasiye evet, Nefrete hayır!" başlıklı ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bir kez daha İsveç sokaklarında İslamofobik nefret gösterilerine tanık olmamız, derin endişe veriyor. Bir kez daha ırkçıların ve aşırılık yanlılarının, İsveç'teki dini azınlıklardan birine karşı Kur'an-ı Kerim yakarak nefreti normalleştirmek için demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü suistimal etmelerine müsaade edildi." ifadeleri kullanıldı.

"Ön yargı ile nefrete yönelik eylemler kabul edilemez"

"Trajik" geçmişlerinin, kitap yakmanın genellikle toplumdaki bir gruba yönelik nefretin normalleştirilmesinin başlangıcına işaret ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Geçmişte Yahudilere ve şimdi Müslümanlara karşı aynı şey yapılıyor. Bu nefret gösterilerini etnik gruplara yönelik tehdit ve tahrik ifadesi olarak görmemek, tarihin göz ardı edilmesi anlamına gelir." değerlendirmesi yapıldı.

Alman Yahudi yazar Heinrich Heine'nin, 1821'deki kitabına atıfta bulunulan açıklamada, "Kitapları yakanlar sonunda insanları da yakar." ifadesine yer verildi.

Nazilerin 1933'te Yahudi kültürünü yok etme çabalarındaki ilk adımlardan birinin, Yahudi kitaplarının yakılması olduğu vurgulanarak "Ardından ne olduğunu hepimiz biliyoruz." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsveç'teki gelişmeden derin endişe duyuyoruz. Yahudi ve Müslümanlar gibi azınlıklara yönelik saldırılar son yıllarda artmış ve normalleşmiştir. Demokratik bir toplumda her bireyin kendini güvenme ve takdir edilmiş hissetme hakkı vardır. İsveç Müslüman Topluluğuna desteğimizi burada ifade etmek, her türlü önyargı ile nefrete yönelik eyleminin ve işaretinin kabul edilemez olduğunu açıkça belirtmek isteriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: "Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi"
Afyonkarahisar'da göl ve barajlarda su seviyesi "kritik" eşiğe düştü
Kuraklık orman varlığını ve biyoçeşitliliği de tehdit ediyor
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddetti
Kuraklık, İzmir'deki içme suyu barajlarında doluluk oranını düşürdü

Benzer haberler

İsveç'teki Müslüman ve Yahudilerden ortak açıklama: Kitapları yakanlar sonunda insanları da yakar

İsveç'teki Müslüman ve Yahudilerden ortak açıklama: Kitapları yakanlar sonunda insanları da yakar

İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı nefret suçlarıyla ilgili yasal değişiklik istedi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Karabük'te protesto edildi

Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik

Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik
İsveç, Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduğunu iddia etti

İsveç, Üçlü Muhtıra'ya bağlı olduğunu iddia etti
Finlandiya: Türkiye NATO üyeliğinin onayı konusunda Finlandiya'ya tarih vermedi

Finlandiya: Türkiye NATO üyeliğinin onayı konusunda Finlandiya'ya tarih vermedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet