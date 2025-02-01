Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,260.10
BTC/USDT
102,113.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te yüzlerce kişi Gazze'ye destek protestosu düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişinin katılımıyla Gazze Şeridi'ne destek protestosu düzenlendi.

Atila Altuntaş  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
İsveç'te yüzlerce kişi Gazze'ye destek protestosu düzenledi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli Karen Nicola Wild, AA muhabirine, aylarca süren soykırımda İsrail'in kasıtlı olarak tüm kiliseleri, üniversiteleri, Gazze'de var olan tüm eğitim kurumlarını yok ettiğini söyledi.

İsrail'in ateşkese uymadığına dikkati çeken Wild, "Tam ateşkes sırasında keskin nişancı Filistinli bir çocuğu öldürdü. Gazze'de ateşkes var ama Batı Şeria'da buna uyulmuyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya istediği zaman ateşkesi bozabileceğini söylediğini dile getiren Wild, "Bu da beni endişelendiriyor. Bu işgal durmalı, durmazsa nerede biteceğini bilemiyoruz. Herkes, 'Bu bir daha asla olmamalı.' diyor ama bu gözlerimizin önünde oluyor. Dünya gözlerini kapatmış, 'Bu bir daha olmasın.' diyor ama oluyor. Filistin'deki insanlar için endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçeli: TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının uygulanması doğru bir karardır
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türk gemisinde uyuşturucu yakalandığı iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz
Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Bakan Göktaş, Sivas'ta koruyucu aileyi ziyaret etti

Benzer haberler

İsveç'te yüzlerce kişi Gazze'ye destek protestosu düzenledi

İsveç'te yüzlerce kişi Gazze'ye destek protestosu düzenledi

Filistinli esirler ile İsrailli esirlerin görünümleri arasındaki fark dikkati çekiyor

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirler sevdiklerine kavuştu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 kişinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 kişinin naaşı çıkarıldı
Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı

Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı
Hamas, ABD'nin Filistinlileri Gazze'den tehcir açıklamasını "suç ortaklığı" olarak değerlendirdi

Hamas, ABD'nin Filistinlileri Gazze'den tehcir açıklamasını "suç ortaklığı" olarak değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet