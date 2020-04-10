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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Dünya, Koronavirüs

İsveç'te yoğun bakıma alınmayan 81 yaşındaki Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

İsveç'in Södertalje kentinde, boş yatak olmasına rağmen yoğun bakıma alınmayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 81 yaşındaki Süryani asıllı Hanna Altınsu hayatını kaybetti.

Atila Altuntaş   | 10.04.2020
İsveç'te yoğun bakıma alınmayan 81 yaşındaki Kovid-19 hastası hayatını kaybetti

Stockholm


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Hanna Altınsu, Södertälje hastanesinde boş yer olmasına rağmen yoğun bakıma alınmadı ve hayatını kaybetti. Haberde, soluk alma zorluğu çeken Altınsu'nun, durumunun kötüleşmesine rağmen solunum cihazına bağlanmadığı belirtildi.

SVT'ye açıklamada bulunan Altınsu'nun oğulları Gabriel ve Daniel Altınsu, başka bir rahatsızlığı bulunmayan babalarının, birden fazla doktorun kararıyla yoğun bakıma alınmadığını söyledi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Bengt Cederlund ise, Södertälje Hastanesi'nin 80 yaş üstü kişiler için yoğun bakımı reddetme politikasının olmadığını kaydetti. Cederlund, ''Son zamanlarda öğrendiğimiz şey, 80 yaşın üzerindekilerin yoğun bakımda iyileşme beklentilerinin çok düşük olması. Yoğun bakım ünitesi çok zorlu bir süreçtir ve 80 yaşı üstü hastaların hayatta kalma güçleri genellikle yoktur.'' ifadelerini kullandı.

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