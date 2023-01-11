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Dünya

İsveç'te Türk siyasetçi, Merkez Partisi liderliğine tek aday olarak gösterildi

İsveç'te, Türk kökenli milletvekili Muharrem Demirok, 2 Şubat'ta yapılacak Merkez Partisi kongresinde parti liderliğine tek aday olarak gösterildi.

Atila Altuntaş   | 11.01.2023
İsveç'te Türk siyasetçi, Merkez Partisi liderliğine tek aday olarak gösterildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Merkez Partisi lideri Annie Lööf'ün kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından milletvekilleri Muharrem Demirok, Daniel Backström ve Elisabeth Thand Ringqvist aday gösterilmişti.

Merkez Partisi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta yapılacak kongrede, Demirok'un tek aday olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Demirok'un iyi bir iletişim becerisine ve partiye liderlik yapacak bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

Demirok da yaptığı açıklamada kendisi için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Yol arkadaşları Daniel Backström ve Elisabeth Thand Ringqvist'in de yardımcıları olacağını aktaran Demirok, "Şubat ayında parti delegelerinin önüne çıkacağım için son derece heyecanlıyım." dedi.

Merkez Partisinde 21 yıldır siyaset yapan Demirok, Linköping kentinde 12 yıl boyunca Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e gelen bir işçi ailesinin çocuğu olan Demirok, 11 Eylül 2022'deki genel seçimlerde Merkez Partisinden milletvekili seçilmişti.

Merkez Partisi, mecliste 24 sandalye ile temsil edilen ülkenin 5. büyük partisi konumunda.

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