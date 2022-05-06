Dolar
14.95
Euro
15.79
Altın
1,884.38
ETH/USDT
2,667.60
BTC/USDT
35,827.00
BIST 100
2,447.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te Türk gencine Kral Carl 16. Gustaf'ın elinden liderlik diploması

İsveç'te Türk Gençlik Federasyonu (TUF) Başkan Yardımcısı Berkan Helvacıoğlu, İsveç Kraliyeti tarafından verilen Liderlik Kursu'nu tamamlayarak diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın elinden aldı.

Atila Altuntaş   | 06.05.2022
İsveç'te Türk gencine Kral Carl 16. Gustaf'ın elinden liderlik diploması Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholms Lan

Bu yıl yaklaşık 1000 üniversite öğrencisinin başvurduğu Kraliyet Liderlik Kursu'nu bitiren 22 kişi arasında bulunan 23 yaşındaki Helvacıoğlu, AA muhabirine konuştu.

1989'da Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen ve İstanbul'a yerleşen bir ailenin çocuğu olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Türkiye'de doğdum, ilk ve ortaokulu Türkiye'de okuduktan sonra 6 sene önce ailemle birlikte İsveç'e yerleştim. İsveç'te başarılı bir lise eğitiminden sonra Karolinska Enstitüsü Tıp Fakültesini kazandım. Şu anda Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim." dedi.

Türk genci olarak İsveç'te Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil etmekten mutlu olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Hem üniversitede okumam hem de Türk Gençlik Federasyonu Başkan Yardımcısı olmam dolayısıyla 1000 kişinin başvurduğu Kraliyet Liderlik Kursu'na katıldım. Okuldaki başarımın yanı sıra federasyonda yaptığımız sosyal ve kültürel faaliyetlerden dolayı Liderlik Kursu'nu tamamlayarak bitirme diplomasını İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın elinden aldım. Tarif edilemez duygular içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Kral ile yaklaşık 10 dakika sohbet ettiğini de aktaran Helvacıoğlu, Kral'ın, İsveç Türk Gençlik Federasyonunun çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Karolinska Enstitüsünün 30 kişilik bilimsel araştırma ekibine seçildi

Karolinska Enstitüsünün 30 kişilik bilimsel araştırma ekibine de seçildiğini aktaran Helvacıoğlu, "Karolinska Enstitüsü her sene başarılı ve dikkat çeken üniversite öğrencilerinden 30 kişilik bir bilimsel araştırma ekibi oluşturuyor. Bu sene bu ekibin içine çeşitli test ve mülakatlardan geçerek ben de seçildim. Finlandiya ve İsveç'in ortak çalıştığı rahim ve kolon kanseri üzerinde araştırmalar yapacağım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 36 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin Devlet Başkanı Şi'den 'sıfır vaka politikasını ödünsüz sürdürme' mesajı

Benzer haberler

İsveç'te Türk gencine Kral Carl 16. Gustaf'ın elinden liderlik diploması

İsveç'te Türk gencine Kral Carl 16. Gustaf'ın elinden liderlik diploması

NATO'dan İsveç'e güvenlik garantisi

İngiltere, NATO üyesi olmasalar da Finlandiya ve İsveç'e yardım edecek

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt'tan, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a tepki

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt'tan, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a tepki
İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı

İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği yöneticisinin evi kurşunlandı
Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı ırkçı siyasetçi Paludan, İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı