İsveç'te sosyolog Kamali: Kur'an-ı Kerim'in yakılması 'siyasi bir oyun'
İsveç'te sosyolog Masoud Kamali, ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasını ve yetkili makamların ifade özgürlüğü bahanesiyle bu tür eylemlere izin vermesini kınadı.
Londra
Kamali, Kur'an-ı Kerim'in Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde yakılmasının tüm Müslümanlara yönelik "siyasi ve ırkçı mesaj" taşıdığını söyledi.
Prominent Swedish scholar told Anadolu that burning the Muslim holy book in front of the Turkish Embassy is a “political and racist message” aimed at Muslims that transcends to all European countries and beyond https://t.co/nBA9WIVBqV pic.twitter.com/10ie5cawdI— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 21, 2023
Eylemin "siyasi bir oyun" olduğunu belirten Kamali, günümüzde ifade özgürlüğünün, ırkçı gruplara, göçmenlere ve Müslümanlara saldırma, "ne isterlerse söyleme ve istedikleri eylemi yapma" izni verdiğini kaydetti.
Kamali, Rasmus Paludan gibi ırkçı bir siyasetçiye veya herhangi birine Kur'an-ı Kerim'i yakma izni verilmemesinin ifade özgürlüğüne zararı olmayacağı görüşünü dile getirdi.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.