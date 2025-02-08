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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te Filistin destekçileri, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Atila Altuntaş  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
İsveç'te Filistin destekçileri, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını protesto etti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan eylemciler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Lasse Adestedt, AA muhabirine Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu belirtti.

Adestedt, "Filistinlilerin ve herkesin topraklarına dönme hakkı vardır. İsrail, bütün medya araçlarını kullanarak insanların gözünün önünde vahşet yapıyor ama başaramayacaklar." dedi.

Ana akım medyanın İsrail yanlısı yayın yaptığını ve yalan söylediğini kaydeden Adestedt, "Mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Soykırım olduğu sürece kimse özgür değil." diye konuştu.

Aktivist Alessio Lauret ise "Gazze'deki vahşeti durdurmak için bir şeyler söylememiz gerekiyor. Özgür Filistin için adım atmalıyız." ifadesini kullandı.

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