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Dünya

İsveç'te elektrik fiyatlarındaki yüksek artış tartışılıyor

İsveç'te elektrik fiyatlarında beklentilerden yüksek gerçekleşen artış tepkilere yol açtı.

Atila Altuntaş   | 18.08.2022
İsveç'te elektrik fiyatlarındaki yüksek artış tartışılıyor

Stockholm

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki İsveçli Ake Wallin, Devlet Elektrik Kurumu Vattenfall tarafından kendisine yeni önerilen anlaşmada elektrik fiyatının geçen seneye göre yüzde 400 artırıldığını söyledi.

Buna tepki gösteren Wallin, geçen yıla göre 70 bin kron (yaklaşık 121 bin Türk lirası) fazla para ödemesi gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki tepkiler

Elektrik fiyatlarının yüksekliği, sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Jocke Ringvide isimli kullanıcı hesabından, "Bence KDV ve vergiyi elektrikten kaldırma önerisi, yeni nükleer santraller inşa edene kadar daha iyi." paylaşımı yaptı.

Marianne Sandström, "Evet, elektrik, yakıt ve gıda fiyatlarının yükselişine engel olmak için sol partilere oy vermeyin." ifadesini kullandı.

Anders Johnson isimli kullanıcı da "Yıllarca takip ettiğiniz kötü politikaları Putin'e yüklemeyin. Eğer nükleer enerjiye sahip olsaydık ve yatırım yapsaydık bu durumda olmazdık, hükümet değişikliği şart." paylaşımında bulundu.

İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını belirtmişti.

Tepkilerin artması üzerine bir açıklama yapan Başbakan Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2,9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını duyurmuştu.

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