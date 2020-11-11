Euro
9.27
Dolar
7.88
BIST 100
1,284.40
Altın
1,863.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi

İsveç'in Malmö kentindeki camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi.

Atila Altuntaş   | 11.11.2020
İsveç'te camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi

Stockholm

Malmö Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malmö'nün Elisedal bölgesinde bulunan Mahmood Camisine mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği belirtildi. 

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu şüpheli beyaz tozun zararsız olduğu ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.

Malmö'de dün de İslam Merkezine bağlı camiye mektup içerisinde "tehlikeli madde" gönderildiği duyurulmuştu.

Emniyetten bugün yapılan açıklamada, mektup içindeki maddenin beyaz toz olduğunu ve yapılan incelemeler sonucunda tozun zararsız olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısında dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le hemşehrileri gurur duyuyor
Kovid-19'un genetik kodunda 'gizlenmiş' bir gen keşfedildi
AB'den BioNTech-Pfizer'la aşı alım sözleşmesi
İran'da son 24 saatte 462 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 836 bini geçti

Benzer haberler

İsveç'te camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi

İsveç'te camiye içinde şüpheli beyaz toz bulunan mektup gönderildi

İsveç'te camiye mektupla 'tehlikeli madde' gönderildi

Almanya'da iki camiden birinin duvarına boya atıldı, diğerinde hırsızlık girişimi oldu

Fransa'da son 3 yılda 43 cami kapatıldı

Fransa'da son 3 yılda 43 cami kapatıldı
Hayırseverlerin desteğini alan imam, cami kütüphanesini dezavantajlı öğrencilerin eğitimine sundu

Hayırseverlerin desteğini alan imam, cami kütüphanesini dezavantajlı öğrencilerin eğitimine sundu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına kınama