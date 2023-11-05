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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'te binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Atila Altuntaş  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
İsveç'te binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Parlamentosuna yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.

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