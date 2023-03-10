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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında, 2022'de Malmö'de Kur'an-ı Kerim yakması nedeniyle nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma başlatıldı.

Atila Altuntaş  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma

Stockholm

Ülkenin resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, 16 Nisan 2022'de Malmö kentinde Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuyla başlayan olaylar nedeniyle kendisi hakkında nefret ve tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcı Adrien Combeir Hogg, soruşturmanın neden 1 yıl sonra başlatıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin, delil toplama sürecinin uzun sürdüğünü ve teknik nedenlerden dolayı soruşturmanın geç başlatıldığını söyledi.

Paskalya olayları

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı da yakılarak tahrip edilmişti.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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