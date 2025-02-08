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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç ve Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsveç ve Hollanda'da yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Atila Altuntaş, Abdullah Aşıran  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
İsveç ve Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm/Amsterdam

İsveç ve Hollanda'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze soykırımını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" açıklamalarını protesto etti.

İsveç

İsveç'te Filistin destekçileri, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planını protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına tepki gösterdi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan eylemciler, Trump'ın Gazze'ye ilişkin planlarını ve İsrail'in Batı Şeria'ya saldırılarını protesto etti.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın", "Sonsuza kadar Filistin" ve "İki ülkeli çözüm" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Lasse Adestedt, AA muhabirine Filistin'de iki devletli çözümü savunduğunu belirtti.

Adestedt, "Filistinlilerin ve herkesin topraklarına dönme hakkı vardır. İsrail, bütün medya araçlarını kullanarak insanların gözünün önünde vahşet yapıyor ama başaramayacaklar." dedi.

Ana akım medyanın İsrail yanlısı yayın yaptığını ve yalan söylediğini kaydeden Adestedt, "Mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Soykırım olduğu sürece kimse özgür değil." diye konuştu.

Aktivist Alessio Lauret ise "Gazze'deki vahşeti durdurmak için bir şeyler söylememiz gerekiyor. Özgür Filistin için adım atmalıyız." ifadesini kullandı.

Hollanda

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Kentin Schouwburg Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da ateşkesi sabote girişimlerinin önüne geçilmesini istedi.

"Ateşkes, son değildir" ve "Gazze'deki etnik temizliğe hayır" sloganları atan göstericiler, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze ve Batı Şeria'da soykırıma devam ettiğini belirtti

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail, yalanların kutsal toprağı", "Soykırımı durdur", "Şimdi Adalet" ve "Apartheid İsrail'i boykot et" yazılı dövizler eşliğinde "Filistin'e özgürlük" sloganı atıp bir süre yürüyerek tekrar Schouwburg Meydanı'na döndü.

Gösteriye katılan Hollandalı Nick J. Swarth, AA muhabirine, ateşkesin, İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı baskıyı değiştirmediğini söyledi.

Swarth, "Gazze halkı için ateşkes elbette gereklidir ancak hiçbir şey değişmeyecektir ve bu nedenle Filistinlilerin mücadelesi ve bizim mücadelemiz devam etmelidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "saçmalık" olarak nitelendiren Swarth, "Bu adam bir suçlu. Hapsedilmesi lazım. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun da hapsedilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Cian da sağlanan ateşkesin mücadelenin sonu olmadığını belirterek, "Filistin halen kurtarılmış değil. Gazze'ye hala abluka uygulanıyor ve Batı Şeria giderek daha fazla sömürgeleştiriliyor. Bu son değil, onun için biz de burada mücadeleye devam ediyoruz." diye konuştu.

Cian, "Gazze'deki tüm insanları kovmak etnik temizliktir." dedi.

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