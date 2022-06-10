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Dünya

İsveç, Türkiye'nin çekinceleri konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemeyi hedefliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO üyelik başvurusuna ilişkin, hedeflerinin Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek olduğunu söyledi.

Atila Altuntaş   | 10.06.2022
İsveç, Türkiye'nin çekinceleri konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemeyi hedefliyor

Stockholm

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç Parlamentosunda dış politikaya yönelik hazırladıkları beyannameyi sundu.

Türkiye ile NATO konusunda süren müzakerelere atıfta bulunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terörü kınadığını da vurgulayan Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını kaydetti.

Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.

Linde'ye, terör örgütü YPG/PKK destekçisi milletvekili Kakabaveh ile yapılan anlaşmaya ilişkin eleştiri

Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları PKK/YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.

Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.

Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.

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