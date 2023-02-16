İsveç polisi Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin vermedi
İsveç polisinin Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için başvuru yapan bir kişiye eylem izni vermediği bildirildi.
Stockholm
Stockholm polisinden yapılan açıklamada, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için başvuru yapan kişiye izin verilmediği kaydedilerek "Kur'an-ı Kerim yakma olayları arttı ve gelecekte artabileceği göz önüne alınarak kısa vadede İsveç çıkarlarına zarar verecek gelişmeler değerlendirilmiş ve buna göre da karar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Açıklamada, izin isteyen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Stockholm polisi, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın provokasyonundan sonra 8 Şubat'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermemişti.
İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt de ülkesinin TV4 kanalına yaptığı açıklamalarda, Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasının İsveç'te yasaklanması gerektiğini vurgulayarak bunun nefret suçu olduğunu ifade etmişti.
Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı
İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.
Paludan, 27 Ocak'ta Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.
Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.
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