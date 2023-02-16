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Dünya

İsveç polisi Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin vermedi

İsveç polisinin Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için başvuru yapan bir kişiye eylem izni vermediği bildirildi.

Atila Altuntaş   | 16.02.2023
İsveç polisi Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin vermedi

Stockholm

Stockholm polisinden yapılan açıklamada, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için başvuru yapan kişiye izin verilmediği kaydedilerek "Kur'an-ı Kerim yakma olayları arttı ve gelecekte artabileceği göz önüne alınarak kısa vadede İsveç çıkarlarına zarar verecek gelişmeler değerlendirilmiş ve buna göre da karar alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, izin isteyen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Stockholm polisi, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın provokasyonundan sonra 8 Şubat'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermemişti.

İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt de ülkesinin TV4 kanalına yaptığı açıklamalarda, Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasının İsveç'te yasaklanması gerektiğini vurgulayarak bunun nefret suçu olduğunu ifade etmişti.

Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, 27 Ocak'ta Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.


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