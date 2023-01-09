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Dünya

İsveç’in AB Daimi Temsilcisi Danielsson: Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalog içindeyiz

İsveç’in AB Daimi Temsilcisi Lars Danielsson, "(İsveç’in NATO üyeliği) Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalog içindeyiz. Her şeyi ele alacağız." dedi.

Selen Temizer   | 09.01.2023
İsveç’in AB Daimi Temsilcisi Danielsson: Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalog içindeyiz

Brüksel

İsveç, 6 aylık Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı süresince başta Ukrayna'ya yardımlar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar olmak üzere düzensiz göçün engellenmesi, enerji krizi, enflasyonla mücadele, ekonomik gelişme, hukukun üstünlüğü gibi bir dizi konuya odaklanacak.

İsveç’in AB Daimi Temsilcisi Lars Danielsson, ay başında AB dönem başkanlığını üstlenen ülkesinin bu süreçteki öncelikleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Danielsson, birinci yılını doldurmak üzere olan Ukrayna'daki savaşın öncelik olmaya devam edeceğini, AB'nin geçen seneki eylemlerine rağmen halen yapılacak çok şey olduğunu belirtti.

AB'nin Ukrayna'ya insani, askeri, ekonomik yardımlarını sürdüreceğini, savaş suçlularının hesap vermesinin sağlanması konusuna ağırlık verileceğini aktaran Danielsson, şöyle devam etti:

" 'Dondurulmuş Rus varlıklarını yeniden inşa çalışmaları kapsamında nasıl ve ne ölçüde kullanabiliriz?' sorusuna da bakmaya devam etmemiz, yeniden inşa çabalarını başlatmamız ve daha tutarlı çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Tartışmalar sadece Avrupa içinde değil, G7 bağlamında da devam ediyor."

Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da değinen Danielsson, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların değerlendirilmesi ve mevcut yaptırımların sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

Danielsson, birçok üye ülkenin daha fazla yaptırım istediğini ve 10. paketin kabul edilmesini savunduğunu, bazılarının ise söz konusu paketin Rusya'dan çok üye ülkelere zarar verebileceğini düşündüğünü dile getirdi.

"Bu konuda denge kurmamız gerekli. Zamana ihtiyaç var. Bir şey demek için erken." ifadelerini kullanan Danielsson, düzensiz göçü önleme konusunun da İsveç dönem başkanlığının önemli gündem maddelerinden olduğunu, bu hafta göç ve iltica paketi üzerindeki çalışmalarını sunacaklarını bildirdi.

"Bunun politik olarak çok zor olacak bir konu olduğunu hepimiz biliyoruz." diyen Danielsson, kaynak ve transit ülkelerle birlikte çalışılmasının önemini vurguladı.

Lars Danielsson, enerji krizi, enflasyonla mücadele, ekonomik gelişme, hukukun üstünlüğü konularının da İsveç'in 6 aylık dönem başkanlığı süresince önemli gündem başlıklarından olacağını kaydetti.

İsveç’in NATO üyeliği ve Türkiye

Danielsson, İsveç’in NATO üyeliği ve Türkiye’nin talepleriyle ilgili bir soru üzerine "Türkiye ile henüz sonuç vermemiş bir diyalog içindeyiz. Her şeyi ele alacağız, bunu örneğin azınlık haklarına olan bağlılığımız çerçevesinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

AB üyelik süreciyle ilgili de uzun süredir ilerleme kaydedilmeyen Türkiye'nin seçim sürecine girdiğini, bunu ve diğer iç gelişmeleri takip ettiklerini dile getiren Danielsson, "Elbette Türkiye her zaman, öyle ya da böyle diyalog kurmamız için önemli bir ülke. Ancak bu her zaman kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

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