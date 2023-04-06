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Dünya

İsveç hükümeti terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı

İsveç'te hükümetin, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı bildirildi.

Atila Altuntaş  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
İsveç hükümeti terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı

Stockholm

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi.

Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.

Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de, Yüksek Mahkemece reddedilmişti.

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