Euro
6.57
Dolar
6.06
BIST 100
120,055.40
Altın
1,586.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısı nedeniyle AB Şam hükümetine baskı yapmalı

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulurken, Avrupa Birliği'nin Şam hükümetine baskı yapmasını teklif ettiğini belirtti.

Atila Altuntaş   | 18.02.2020
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısı nedeniyle AB Şam hükümetine baskı yapmalı

Stockholm

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptıkları toplantı sonrası İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Facebook'ta bir açıklama yayımladı. 

Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısını dehşet verici bulduğunu belirten Linde, AB'nin Şam hükümetine baskı yapması gerektiği yönünde teklif verdiğini vurguladı.

Rejimim, hastaneler dahil sivil hedefleri gelişigüzel bombaladığını kaydeden Linde, ''Bombalamalardan dolayı yaklaşık bir milyon insan kaçıyor. Şam üzerindeki baskıyı artırıp, ateşkes ve insani erişim talep etmeliyiz. İsveç, Suriye deki insani kriz için 35 milyon avro para ayırdı'' ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?

Benzer haberler

'Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısı nedeniyle AB Şam hükümetine baskı yapmalı'

'Suriye rejiminin İdlib'deki saldırısı nedeniyle AB Şam hükümetine baskı yapmalı'

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 4 sivil daha öldü

AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'de rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaştı

BM'den 900 bin kişinin yerinden edildiği İdlib için ateşkes çağrısı

BM'den 900 bin kişinin yerinden edildiği İdlib için ateşkes çağrısı
Türk heyeti Moskova'da Rus heyetiyle İdlib'i görüştü

Türk heyeti Moskova'da Rus heyetiyle İdlib'i görüştü
Rus savaş uçakları Halep kırsalında 2 hastaneyi vurdu

Rus savaş uçakları Halep kırsalında 2 hastaneyi vurdu