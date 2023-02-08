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Dünya

İsveç bu sefer Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi

İsveç polisince, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın provokasyonundan sonra bu kez Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmedi.

Atila Altuntaş   | 08.02.2023
İsveç bu sefer Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi

Stockholm

Stockholm emniyetinin basın sözcüsü Ola Österling, bir kişinin Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için istediği izne olumsuz yanıt verildiğini bildirdi.

Österling, "Karar vermeden önce İsveç İstihbarat Kurumu SEPO ile bu konuda bir diyaloğumuz oldu. Neticesinde söz konusu kişiye eylem izni verilmemesi yönünde karar aldık." ifadelerini kullandı.

İzni isteyen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Paludan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmıştı

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, 27 Ocak'ta Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.

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