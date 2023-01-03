Dolar
18.73
Euro
19.76
Altın
1,829.67
ETH/USDT
1,210.80
BTC/USDT
16,666.00
BIST 100
5,626.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor
logo
Dünya

İsveç Başbakanı: NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz

Fransa'nın başkenti Paris'e resmi ziyaret gerçekleştiren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz." dedi.

Esra Taşkın   | 03.01.2023
İsveç Başbakanı: NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kristersson, Elysee Sarayı'nda baş başa görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

Kristersson, Fransa'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine desteği ve güvenlik garantileri için teşekkür ederek, "NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Macron'la görüşmelerinde ikili ilişkileri ele alacaklarını belirten Kristersson, iki ülkenin daha yeşil bir Avrupa Birliği'nin (AB) kapısını açtıkları değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, İsveç'in AB dönem başkanlığını Avrupa'nın farklı krizlerle karşı karşıya olduğunu bir zamanda devraldığına değinerek, bu krizlerden en kötüsünün Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu ifade etti.

"Ukrayna'nın zaferi Avrupa ve tüm dünya için esastır, varoluşsaldır" diyen Kristersson, enerji ve iklim krizleri ve artan enflasyonun ele alınmasının yanı sıra Avrupa'nın uzun vadeli rekabet gücünü koruması gerektiğini söyledi.

Kristersson, "Daha yeşil, güvenilir ve özgür bir Avrupa için kararlılıkla birlikte çalışacağız" diyerek, Ukrayna'ya AB ve Transatlantik desteğin devamı için çalışmanın başat öncellikleri olduğunu kaydetti.

Enerji güvenliği, yeşil dönüşüm gibi konular üzerinde de çalışacaklarını aktaran Kristersson, Ukrayna-Rusya savaşının, güvenilir enerji tedariğinin ve karbonsuz enerjinin AB’nin güvenliği için çok önemli olduğunu Avrupa'ya açıkça gösterdiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı sanıkları 14 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu
Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinin temizlenmesini istiyor
Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi yapıldı

Benzer haberler

İsveç Başbakanı: NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz

İsveç Başbakanı: NATO'ya bir an önce katılmak için açıkladıklarımızı aynen yapıyoruz

İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu

AB dönem başkanlığı İsveç'e geçiyor

Türkiye'nin NATO Büyükelçisi Öztürk, favori AA karelerini oyladı

Türkiye'nin NATO Büyükelçisi Öztürk, favori AA karelerini oyladı
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor

NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor
NATO için 2022 Rusya ile en gergin yıl oldu

NATO için 2022 Rusya ile en gergin yıl oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet