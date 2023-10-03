Dolar
27.52
Euro
28.77
Altın
1,824.10
ETH/USDT
1,657.00
BTC/USDT
27,365.00
BIST 100
8,513.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson: NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait. Türkiye kendi kararlarını kendi alır." dedi.

Atila Altuntaş  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
İsveç Başbakanı Kristersson: NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait

Stockholm

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunun TBMM tarafından ekim ayı içinde onaylayacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini bildirdi.

İsveç basınına, ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklamalarda bulunan Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin karar vereceğini belirtti.

Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır." dedi.

TBMM'nin açılmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki onay sürecinin "en kısa sürede" Meclis'e gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ifade eden Kristersson, şunları kaydetti:

"Herkes bunu parlamento açıldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağı yönünde yorumluyor. Artık meclis açılmış durumda. Bence de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1453 yurt yönetim personeli alacak
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Eski AK Parti Milletvekili Tahir Öztürk hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
BM: Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeybatısına ilk radyoterapi cihazı gönderildi

Benzer haberler

İsveç Başbakanı Kristersson: NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait

İsveç Başbakanı Kristersson: NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon

Türkiye, İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu en ağır şekilde kınadı

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyon

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokasyon

İsveç'te çeteler arasındaki şiddet olaylarında 15 günde 13 kişi öldü

İsveç'te çeteler arasındaki şiddet olaylarında 15 günde 13 kişi öldü
İsveç'te bir camide yangın çıktı

İsveç'te bir camide yangın çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet